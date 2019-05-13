В Перми перед Днём Победы открылась выставка, "представляющая в невыгодном свете военнопленных, комиссаров и командиров"

В расположенной в Спасо-Преображенском соборе Пермской художественной галерее открылась выставка "Возвращение домой", которую местные общественники назвали "антиисторической". По мнению лидера краевой "Сути времени" Павла Гурьянова, представленные в пространстве выставки материалы собирали, в числе прочего, на основе "антисоветского труда либеральных учёных". Он уверен, что выставку нелогично было открывать перед Днём Победы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На сайте галереи говорится, что "Возвращение домой" - первое событие проекта "Мост памяти", направленного на поиски материалов о судьбах советских военнопленных и принудительных рабочих, оказавшихся во время Великой Отечественной войны на территории Нижней Саксонии. Цель инициаторов "Моста" – вернуть имена советским военнопленным и угнанным на принудительные работы, чья личная судьба до сих пор не была задокументирована, и этим дать потомкам возможность почтить их память.

Работа идёт в рамках совместного российско-германского проекта по поиску и оцифровке архивных материалов "Советские и немецкие военнопленные и интернированные". За два года нашли официальные и семейные архивные документы почти на 1,5 тыс. человек. На их основе создан сайт и подготовлена выставка "Возвращение домой".

Она рассказывает о советских военнопленных из Молотовской области, погибших в лагерях Нижней Саксонии, судьбах их семей и их потомков. В экспозиции представлены воспоминания выживших, копии архивных документов, фотографии из семейных альбомов и мемориальных музеев.

Выставка подчёркивает главную идею проекта "Мост памяти": война разрушает всё, и она никогда не должна повториться, отмечают организаторы. Это совместный проект Гёте-Института в Москве, общественной организации "Бессмертный полк. Пермь", которая помогает потомкам узнать о судьбах родственников-участников войны, и историка Карла-Хайнца Циссова (Нижняя Саксония), в прошлом — заместителя руководителя Музея под открытым небом в Клоппенбурге, инициатора схожих исследований в своём регионе.

Присутствовавший на открытии глава краевого отделения "Сути времени" Гурьянов а разговоре с Накануне.RU заявил о том, что выставка искажает историю.

"Со-организатор выставки – координатор "Бессмертного полка" в Прикамье Анна Отмахова, человек, который запрещал Знамя Победы в шествии 9 мая 2018 г., а также заявлял, что фашизм равен сталинизму, а русские – самая злая нация. Опасения оправдались: мы увидели, что партнёрами выставки являются немецкие структуры – МИД Германии, Гёте-Институт, который продвигает интересы этой страны на территории России", - сказал Гурьянов.

По его словам, открывшаяся 7 мая выставка предлагает посетителям в День Победы скорбеть о пленных, а не радоваться Победе над фашизмом.

"Возможно, это и уместно, но в пространстве выставки приводится информация о том, что солдаты массово сдаются в плен, никакой организации сопротивления нет, командиры и комиссары, врачи госпиталей бросают солдат и больных, в плену солдаты дерутся за "тёплое" место. Это выставляет их в невыгодном свете. Показателен источник, откуда берутся цитаты об отсутствии организованного сопротивления, - это книга, изданная при участии пермских учёных антисоветской направленности, сотрудничавших с музеем "Пермь-36". Речь идёт о Леониде Обухове, заявлявшем, что "бандеровцы – герои национально-освободительной борьбы", Андрее Суслове, за авторством которого вышла методичка о "сталинских репрессиях", признанная Роскомнадзором вредящей детской психике, и других", - сказал Гурьянов.

Его возмутило, что 9 мая в "Бессмертном полку" раздавали разноцветные буклеты двух видов общим тиражом 40 тыс. экземпляров с информацией с выставки с приглашением посетить её.

"В буклете были такие цитаты: "Наше командование не очень-то интересовалось судьбой военнопленных, видя в них исключительно предателей и дезертиров". То есть в день, когда все чествуют Победителей, организатор "Бессмертного полка" включает провокационный тезис, который частично или полностью не соответствует действительности. Если бы речь шла о дне начала войны, то было бы уместно скорбеть и вспомнить об ошибках, но в День Победы это попытка привнести ложку дёгтя в бочку мёда Победы в войне", - сказал Гурьянов.

Также на открытии представители организаторов заявили о 25 млн погибших советских солдат, но один из посетителей поправил её, сказав, что погибло 8 млн солдат.

"Мы знаем, что немцы любят преуменьшать свои потери и преувеличивать советские. На открытие пришло довольно много членов "Мемориала", бывший директор "Перми-36" Татьяна Курсина, всего его посетило 50 человек", - сказал Гурьянов.