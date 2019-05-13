13 Мая 2019
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Экономика Челябинская область

Стройке не быть? Мэрия Челябинска встала на сторону жильцов и аннулировала разрешение на строительство ТРК

Разрешение на строительство скандального ТРК бизнесмена Алексея Арбузова по земельному участку на улице Братьев Кашириных (участок расположен на пересечении улиц Молодогвардейцев и Кашириных) ликвидировано по инициативе мэрии Челябинска. 20 мая пройдет очередное заседание суда, в котором того же будет требовать прокуратура в интересах "неопределенного круга лиц", то есть жильцов дома по улице Молодогвардейцев, 70 А, передает корреспондент Накануне.RU.
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Об отзыве разрешительных документов сообщил депутат городской думы Челябинска Карен Даллакян. Произошло это после протестной акции жильцов дома № 70 А в апреле, акция была организована при поддержке южноуральского отделения КПРФ. Жильцы этого дома несколько лет добивались остановки стройки, кстати, она и так заморожена, но жильцы требовали снести строение и облагородить территорию за счет бизнесмена Алексея Арбузова.

Представители последнего на митинге обвиняли жильцов чуть ли не в экстремизме и утверждали, что Челябинску необходим расположенный на тротуаре очередной ТРК, в том числе необходим как элемент подготовки к саммитам БРИКС и ШОС в 2020 году. Разрешение на строительство было выдано прежней администрацией города во главе с отправленным в отставку Евгением Тефтелевым.

Ранее в судах Челябинска прошла целая серия разбирательств, в ходе которых каждая из конфликтующих сторон утверждала, что добилась положительного решения в свою пользу.

ТК Арбузова, проект(2019)|Фото: пресс-служба Арбузова

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Стройке не быть? Мэрия Челябинска встала на сторону жильцов и аннулировала разрешение на строительство ТРК

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Теги: Карен Даллакян, Евгений Тефтелев, Алексей Арбузов, стройка, протесты



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