Стройке не быть? Мэрия Челябинска встала на сторону жильцов и аннулировала разрешение на строительство ТРК

Разрешение на строительство скандального ТРК бизнесмена Алексея Арбузова по земельному участку на улице Братьев Кашириных (участок расположен на пересечении улиц Молодогвардейцев и Кашириных) ликвидировано по инициативе мэрии Челябинска. 20 мая пройдет очередное заседание суда, в котором того же будет требовать прокуратура в интересах "неопределенного круга лиц", то есть жильцов дома по улице Молодогвардейцев, 70 А, передает корреспондент Накануне.RU.

Об отзыве разрешительных документов сообщил депутат городской думы Челябинска Карен Даллакян. Произошло это после протестной акции жильцов дома № 70 А в апреле, акция была организована при поддержке южноуральского отделения КПРФ. Жильцы этого дома несколько лет добивались остановки стройки, кстати, она и так заморожена, но жильцы требовали снести строение и облагородить территорию за счет бизнесмена Алексея Арбузова.

Представители последнего на митинге обвиняли жильцов чуть ли не в экстремизме и утверждали, что Челябинску необходим расположенный на тротуаре очередной ТРК, в том числе необходим как элемент подготовки к саммитам БРИКС и ШОС в 2020 году. Разрешение на строительство было выдано прежней администрацией города во главе с отправленным в отставку Евгением Тефтелевым.

Ранее в судах Челябинска прошла целая серия разбирательств, в ходе которых каждая из конфликтующих сторон утверждала, что добилась положительного решения в свою пользу.