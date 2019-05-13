PR-контракты "Ростеха" и ВТБ, глав которых атакуют в Telegram, признаны крупнейшими закупками

Государственные структуры "Ростех" и банк ВТБ в марте текущего года разместили закупки на информационное сопровождение за 92 млн руб. и 908 млн руб. соответственно, сообщают телеграм-каналы. О дорогостоящих медийных контрактах стало известно на фоне "информационных атак" на руководителей госкорпораций, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ростех. Крупнейшая закупка марта: информационное сопровождение в российском информационном поле и проведение пресс-мероприятий - 92,7 млн руб. ВТБ. Крупнейшая закупка марта: закупка, планирование и размещение рекламы на 2019 г. - 908 млн руб. Поставщик "ЭС БИ СИ МЕДИА", владелец Алексей Бахтеров", - пишет телеграм-канал mskuratov.

В пресс-службе корпорации "Ростех" Накануне.RU вопрос о крупном лоте прокомментировали так: "Вся информация о закупке, включая цену, сроки, объём услуг и другие параметры, находится в открытом доступе, в соответствии с требованиями законодательства". Согласно данным сайта zakupki.gov.ru, закупку признали несостоявшейся, поскольку на нее заявился только один участник. С ним и было решено заключить контракт со сроком исполнения 12 месяцев на сумму 82,5 млн руб. Победитель закупки должен за два месяца подготовить "анализ текущего восприятия бренда заказчика" (по данным, в том числе, соцсетей) и выработать "коммуникационную стратегию". Затем исполнитель создает "внешний пресс-офис" из семи человек, который в дальнейшем занимается традиционной для PR-службы работой: составление релизов, организация пресс-туров и т.д. Указаны и целевые показатели: "количество позитивных/нейтральных публикаций суммарно по корпорации и организациям корпорации, не менее - 550 000, в том числе количество публикаций и ТВ-сюжетов в топ-10 СМИ, суммарно не менее – 12500". Также указывается, что "появление негативных публикаций в рамках инициированных информационных поводов – не допускается".

Стоит отметить, что в мартовском списке крупнейших закупок марта только эти две ("Ростеха" и ВТБ), по данным канала, связаны с информационным сопровождением. МВД например заказал 22 специальных бронированных автобуса "Горец" на 227 млн руб., а Минкавказа - автотранспортное обслуживание заместителей министра на 59 млн руб.

Любопытно, что в последнее время усилились информационные атаки как раз на "Ростех" и ВТБ, зачастую они идут через анонимные каналы запрещенного в России месенджера Telegram. Они часто пишут о поведении "сына-мажора" Сергея Чемезова, а новым поводом для нападок на Чемезова стала катастрофа "Суперджета" в Шереметьево. Дело в том, что выпуском лайнера занимается Объединенная авиастроительная корпорация, которая проходит процесс передачи в "Ростех". Авторы каналов критикуют госкорпорацию за якобы "равнодушие" гендиректора к катастрофе, которая стала, по мнению некоторых инсайдеров, для него "приговором".

Напомним, что лайнеры Sukhoi Superjet 100 принадлежат АО "Гражданские самолеты Сухого", которое входит в ОАК, также изготавливающую подменные двигатели для самолетов SSJ100.

Телеграм-каналы выяснили, где был глава "Ростеха", когда в Шереметьево упал SSJ 100 (где-то между Испанией и Турцией), и как он прокомментировал трагедию (никак).

Возрастет ли стоимость PR-контрактов "Ростеха" после майских "наездов" на его главу, покажет ближайшее время.

"Атака" на ВТБ заключается в опубликовании сведений о недвижимости его президента Андрея Костина, которые якобы Роскомнадзор блокирует в массовом порядке, как запрещенную для распространения в России информацию.

Между тем, политолог Максим Жаров считает, что эти сообщения не повлияли на "аппетиты" госкорпораций и размещенные недавно закупки.

"Все конкурсы по госзакупкам, контрактам на информационное сопровождение, как правило, заключаются сроком на год и появляются на сайте госзакупок либо в конце декабря предыдущего года, либо в начале января-феврале. Поэтому все то, что сейчас появляется, я думаю, не имеет отношения к каким-то текущим делам корпораций, а имеет отношение к процессу дооформления уже действующих контрактов", - поделился своим мнением с Накануне.RU Максим Жаров.