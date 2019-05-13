13 Мая 2019
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Образование Курганская область

Тюменский след? Руководитель Курганского Госуниверситета уходит в отставку

И.о. ректора Курганского Государственного университета Константин Прокофьев уходит в отставку по собственному желанию, эту информацию Накануне.RU подтвердили сразу несколько источников в правительстве Курганской области.

В пресс-службе вуза Накануне.RU сообщили, что никакой официальной информации по данному поводу нет.

Известно, что КГУ возглавит руководитель Центра российско-немецкого сотрудничества Тюменского государственного университета Надежда Дубив. Она уже собирается в Курган и заканчивает дела на старом месте работы.

Коментарии у самого Прокофьева получить не удалось - сейчас он находится на больничном.

Собеседник Накануне.RU в правительстве Зауралья, пожелавший остаться неизвестным, отметил, что Вадим Шумков лично распорядился найти в Тюменской области замену Прокофьеву.

"Лично к Прокофьеву Шумков не имеет никаких претензий. Просто он пытается контролировать все сферы деятельности в регионе, в том числе образование. Думаю, это правильное решение. Это убережет вуз от прошлых скандалов", - отметил источник.

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Тюменский след? Руководитель Курганского Госуниверситета уходит в отставку

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Теги: Константин Прокофьев, КГУ, вуз, отставка, Курган, Курганский Государственный университет



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