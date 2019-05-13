"Автоледи-2019" в Свердловской области стала жительница Новоуральска

13 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

"Автоледи-2019" в Свердловской области стала жительница Новоуральска

В Екатеринбурге прошли соревнования "Автоледи-2019", в которых за звание лучшей боролись 40 участниц из разных городов Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, одним из условий является отсутствие штрафов за нарушение Правил дорожного движения, поэтому часть претенденток отсеялась уже на этапе проверок по базам учета. Участницам соревнований пришлось пройти испытания по теории ПДД и продемонстрировать владение навыками маневрирования в непростых условиях на автомобиле с механической коробкой передач.

конкурс Автоледи-2019(2019)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

По итогам победительницей стала Анжелика Говорухина из Новоуральска. За минуту и 19 секунд она ответила на вопросы теоретической части соревнований, не допустив при этом не единой ошибки, а еще за минуту и 50,96 секунд проехала отведенный для участниц маршрут.

За успехи в конкурсе Анжелика получила звание "Автоледи-2019", главный приз соревнований - годовой полис ОСАГО, а также сертификат на сумму 160 тысяч рублей на обслуживание автомобиля в дилерском центре и кофемашину. Как добавили в ГИБДД, в следующем году подобный конкурс пройдет вновь.

конкурс Автоледи-2019(2019)|Фото: ГУ МВД по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Автоледи-2019" в Свердловской области стала жительница Новоуральска

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Автоледи-2019, конкурс, Новоуральск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 537

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети