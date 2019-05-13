"Автоледи-2019" в Свердловской области стала жительница Новоуральска

В Екатеринбурге прошли соревнования "Автоледи-2019", в которых за звание лучшей боролись 40 участниц из разных городов Свердловской области.

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, одним из условий является отсутствие штрафов за нарушение Правил дорожного движения, поэтому часть претенденток отсеялась уже на этапе проверок по базам учета. Участницам соревнований пришлось пройти испытания по теории ПДД и продемонстрировать владение навыками маневрирования в непростых условиях на автомобиле с механической коробкой передач.

По итогам победительницей стала Анжелика Говорухина из Новоуральска. За минуту и 19 секунд она ответила на вопросы теоретической части соревнований, не допустив при этом не единой ошибки, а еще за минуту и 50,96 секунд проехала отведенный для участниц маршрут.

За успехи в конкурсе Анжелика получила звание "Автоледи-2019", главный приз соревнований - годовой полис ОСАГО, а также сертификат на сумму 160 тысяч рублей на обслуживание автомобиля в дилерском центре и кофемашину. Как добавили в ГИБДД, в следующем году подобный конкурс пройдет вновь.