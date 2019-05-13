В Воронеже водитель закрыл "блатной" номер георгиевской лентой

В Воронеже водитель иномарки закрыл номер георгиевской лентой, чем вызвал возмущение горожан.

При этом на Ford Focus был номер, который в народе называют "блатным".

Как отмечает "Блокнот.Воронеж", возможно, таким способом водитель пытался избежать штрафов за нарушения ПДД и сэкономить на платной парковке.

Однако избежать гнева местных жителей не удалось. При этом есть и те, кто считает, что автомобилиста обвинять нельзя.

"Эти самые воронежцы кидали эти ленты на 9 мая на проспекте Революции , однодневные патриоты", "Лучше бы возмутились тому, что живые ветераны выживают а не живут, то что пенсии на лекарства не хватает. .. ленточку не туда прилепил.... вон после 9го мая в каждой урне эти ленточки...", - пишут в соцсетях.

Ранее в Нижнем Новгороде на три тысячи рублей оштрафован предприниматель, торговавший георгиевскими лентами со свастикой.

Напомним, необычный товар был обнаружен в начале месяца. Это вызвало общественный резонанс.