В Воронеже водитель закрыл "блатной" номер георгиевской лентой

13 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия В России Воронежская область

В Воронеже водитель закрыл "блатной" номер георгиевской лентой

В Воронеже водитель иномарки закрыл номер георгиевской лентой, чем вызвал возмущение горожан.

При этом на Ford Focus был номер, который в народе называют "блатным".

Как отмечает "Блокнот.Воронеж", возможно, таким способом водитель пытался избежать штрафов за нарушения ПДД и сэкономить на платной парковке.

Однако избежать гнева местных жителей не удалось. При этом есть и те, кто считает, что автомобилиста обвинять нельзя.

номер, георгиевская лента, Воронеж(2019)|Фото: bloknot-voronezh.ru

"Эти самые воронежцы кидали эти ленты на 9 мая на проспекте Революции , однодневные патриоты", "Лучше бы возмутились тому, что живые ветераны выживают а не живут, то что пенсии на лекарства не хватает. .. ленточку не туда прилепил.... вон после 9го мая в каждой урне эти ленточки...", - пишут в соцсетях.

Ранее в Нижнем Новгороде на три тысячи рублей оштрафован предприниматель, торговавший георгиевскими лентами со свастикой.

Напомним, необычный товар был обнаружен в начале месяца. Это вызвало общественный резонанс.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Воронеже водитель закрыл "блатной" номер георгиевской лентой

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: георгиевская лента, воронеж



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 537

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети