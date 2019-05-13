Смерть Сергея Доренко его дети будут обсуждать у Андрея Малахова на "России 1"

Телеведущий Андрей Малахов анонсировал выпуск своей передачи, посвященный погибшему журналисту Сергею Доренко.

Судя по всему, в эфир придут дочери Доренко, которые на прошлой неделе настояли на дополнительных экспертизах причины смерти отца. По данным СМИ и телеграмм-каналов, дети журналиста от первого брака не исключают, что смерть отца могла быть насильственной.

Именно из-за дополнительных экспертиз вдове Доренко не выдали его тело, не состоялось прощание с журналистом, которое должно было пройти в траурном зале Троекуровского кладбища столицы.