После падения мемориальной плиты на 10-летнюю девочку в Зауралье возбуждено уголовное дело

В Шатровском районе по факту травмирования 10-летней девочки возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 7 мая в одном из сел района брат и сестра отправились на прогулку. В какой-то момент мальчик решил забраться на мемориал, установленный ко Дню Победы. Хулиган начал раскачивать тяжелую бетонную плиту, она не выдержала и рухнула, придавив сестру.

"В рамках расследования уголовного дела следователем будет проверено соответствие произведенных работ на мемориальном комплексе требованиям безопасности, а также дана оценка действиям работников подрядной организации, установившим на комплексе гранитные плиты", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.