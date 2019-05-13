Могут ловить попутки. Полиция Южного Урала разыскивает подозреваемых в двойном убийстве

Полицейские Челябинской области разыскивают двух мужчин, которые подозреваются в двойном убийстве.

В последний день апреля этого года в лесу возле поселка Слава нашли два трупа мужчин с признаками насильственной смерти, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Жители Южного Урала Радий Бахтегареев 1986 года рождения и Александр Самарин 1996 года рождения объявлены в федеральный розыск по подозрению в совершении этого преступления.

Полицейские уточнили, что подозреваемые могут передвигаться на попутках.

Граждан, которые знают что-либо о местонахождении этих мужчин, просят позвонить по телефонам 8 (351) 733-12-21; 8 (351-20) 2-06-02, 8-951-449-58-08.