13 Мая 2019
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Происшествия Челябинская область

Могут ловить попутки. Полиция Южного Урала разыскивает подозреваемых в двойном убийстве

Полицейские Челябинской области разыскивают двух мужчин, которые подозреваются в двойном убийстве.

В последний день апреля этого года в лесу возле поселка Слава нашли два трупа мужчин с признаками насильственной смерти, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области.

Жители Южного Урала Радий Бахтегареев 1986 года рождения и Александр Самарин 1996 года рождения объявлены в федеральный розыск по подозрению в совершении этого преступления.

Полицейские уточнили, что подозреваемые могут передвигаться на попутках.

Граждан, которые знают что-либо о местонахождении этих мужчин, просят позвонить по телефонам 8 (351) 733-12-21; 8 (351-20) 2-06-02, 8-951-449-58-08.

розыск, подозреваемые(2019)|Фото:ГУ МВД России по Челябинской области

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Могут ловить попутки. Полиция Южного Урала разыскивает подозреваемых в двойном убийстве

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Теги: Александр Самарин, Радий Бахтегареев, розыск, полиция, подозреваемые, убийство



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