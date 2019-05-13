В "тюменской матрешке" в середине мая ударят морозы

Согласно данным региональных гидрометцентров, заморозки ожидаются в ближайшие дни на территории регионов "тюменской матрешки", передает корреспондент Накануне.RU.

В Тюменской области ночью 15 мая температура воздуха опустится до нуля градусов. Днем воздух прогреется до 13 градусов. А на следующий день температурный разрыв будет еще больше - 1 градус тепла ночью и 20 градусов днем. К слову, за исключением 15 и 16 мая, дни в регионе будут дождливыми.

В Югре заморозки ожидаются с 13 по 16 мая. Температура воздуха ночью будет опускаться до -3 градусов. Самым жарким днем на неделе будет 16 мая. Синоптики обещают 14 градусов тепла.

На Ямале сегодня ночью температура воздуха снизилась до -5 градусов, днем - нулевая температура, завтра ночью, согласно прогнозу синоптиков ожидается -6 градусов, днем - 0, ночью 15 мая - 7, днем +5, 16 мая -2, днем +9. В пятницу и в субботу температура воздуха ночью будет выше нуля: 2 градуса. Также заморозки наступят 19 мая - по прогнозам, ночью похолодает до 0 градусов, днем температура повысится до 6 градусов.

Отметим, что год назад на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в первый день лета выпал снег: на дороги была выведена снегоуборочная техника, а жители региона лепили снеговиков.