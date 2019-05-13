Роль "ставленника Кремля" и конфликт с Чалым? Овсянников не угодил севастопольцам

Севастополь вошел в число регионов с наибольшим запросом на смену власти. Об этом свидетельствуют данные закрытого социологического исследования, проведенного в марте для Кремля. В "расстрельный" список попали и регионы, губернаторов которых отправили в отставку в 20-х числах марта. Не исключено, что их судьбу повторит и глава Севастополя Дмитрий Овсянников, ставший неугодным то ли в силу своей беспомощной роли "ставленника Кремля", то ли из-за конфликта с сильным политическим игроком, депутатом местного заксобрания Алексеем Чалым, передает корреспондент Накануне.RU.

"Молодой технократ" Дмитрий Овсянников не смог решить накопившихся в городе проблем, рассказал бывший кандидат в губернаторы города от КПРФ Роман Кияшко.

"Севастопольцы буквально через полгода после избрания губернатором Дмитрия Овсянникова поняли, что это не тот человек, которому можно доверить управление городом. При всех его регалиях, четырех высших образованиях, молодой технократ, ставленник Москвы и Владимира Владимировича Путина, оказался неспособным делать элементарные вещи по наведению порядка в городе, в здравоохранении, в городском хозяйстве. Груз накапливающихся проблем сказался на том, что город сейчас находится в плачевном состоянии с учетом того, что средства, выделяемые по федеральной целевой программе из бюджета РФ, колоссальны, а изменения минимальны", - поделился с Накануне.RU Роман Кияшко.

Кроме того, жителям столицы Крыма не хватает прежней открытости власти.

"Жители Севастополя привыкли к прямому и честному диалогу с руководством города, с руководителями департаментов. Сейчас этот диалог сведен к минимуму. Да, произошли кое-какие подвижки, но это скорее дань приближающимся выбором, попытки сделать работу над ошибками. Поздновато, конечно. Отсюда и результаты опроса, которые Кремль увидел. Но не факт, что он сделает какие-то выводы", - добавил политик.

Дмитрий Овсянников по определению не мог быть хорошим управленцем: роль "ставленника Кремля" этого не предполагает, заключил Роман Кияшко.

"По мне, любой губернатор – ставленник Кремля – это уже представитель какой-то олигархической группировки. Его задача не заботиться о регионе, а выполнять задачи, которые поставили сверху", - пояснил коммунист.

Отметим, что в апреле Дмитрий Овсянников опустился в рейтинге глав регионов с 41 на 50-ю строчку. Эксперты связывали падение с конфликтом губернатора с депутатом местного заксобрания Алексеем Чалым, который вышел в открытую фазу на одном из заседаний.

Конфликт исполнительной и законодательной ветвей власти в Севастополе, действительно, пошатнул положение Овсянникова, уверен политолог Максим Жаров.

"Алексей Чалый дестабилизирует ситуацию в городе, сейчас уже речь фактически идет об отставке второго губернатора подряд, против которого выступает Чалый. Все эти социсследования связаны с подготовкой общественного мнения к отставке Овсянникова, но сразу хочу сказать, что отставка Овсянникова проблем Севастополя не решит без решения проблем с Алексеем Чалым", - поделился своим мнением с Накануне.RU Максим Жаров.

Ошибка Дмитрия Овсянникова, по мнению политолога, заключается в том, что в начале своего правления он охотно выполнял непопулярные для жителей города пожелания Чалого.

"Дмитрий Овсянников, как мне кажется, слишком близко сошелся вначале с Чалым и начал фактически выполнять его пожелания и требования, и тем самым вызвал серьезный конфликт с жителями города. Та закрытая социология, о которой сегодня сообщают, это как раз результат того, что Овсянников поддался на уговоры Чалого. Те лоббистские проджекты, которые Чалый продвигает, он продвигает их исключительно в своих интересах, а не в интересах севастопольцев, поэтому закономерно, что Овсянников, попытавших протолкнуть эти проекты, столкнулся с негативом в свой адрес", - добавил политолог.