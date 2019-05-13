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Политика

Мединский написал радужную колонку о "рекордных успехах" отечественного кинематографа

Министр культуры России Владимир Мединский выдал крайне оптимистичную колонку по поводу положения дел в отечественном кинематографе.
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"Успехи индустрии, выраженные в цифрах, очевидны, и оценка зрителем качества фильмов растет", - такими словами чиновник описывает достижения киноиндустрии на сайте РИА Новости.

"Напомню приятные цифры и их динамику за последние годы, когда рекордные показатели регулярно обновлялись: даже отпраздновать толком не успевали, как на тебе — новое достижение", - пишет Мединский.

Далее он приводит статистику за 2012 год, а потом сразу перескакивает на три последних года. Относительно 2016 года в 2017 и 2018 производительность ухудшилась, сборы и посещаемость, правда, выросли. Но в 2017-2018 годах рост, мягко говоря, был не впечатляющий: сборы выросли всего на 800 миллионов руб., посещаемость – на три процента.

"Так вот. Главная составляющая успехов отечественного кино — это очевидный качественный рост. У нас просто стали снимать хорошие фильмы, эти картины ориентируются на зрителя, рассказывают об интересных людях, героях и событиях, опираются на близкие соотечественникам историко-культурные нравственные ценности", - рассказывает Мединский.

Интересно, что далее министр перечисляет фильмы, из которых только один – "Т-34" – вышел в 2019 году, а ведь идет уже пятый месяц года. Интересно, какие фильмы среди лидеров этого года Мединский отнес бы к "хорошим, с близкими историко-культурными нравственными ценностями": может быть "Полицейский с Рублевки", "Бабушка легкого поведения 2", "Любовницы"? "Сегодняшние рекорды нашего кино показывают, что эта сознательная политика себя оправдала, что российская киноиндустрия обладает впечатляющим творческим и производственным потенциалом, достойным образцов нашего великого прошлого. А нынешние рекордные показатели, убежден, не последнее слово нашего кинематографа. До 100% еще далеко", - считает министр. Стоит отметить, что в рейтинге кассовых сборов этого года в десятке лучших только два российских фильма (данные отраслевого портала "Кинобизнес сегодня"). Непонятно, что в этом году рекордного.

Вот какие данные были в итоговом отчете портала "Кинобизнес сегодня" за 2018 год: "В списке рублевых миллиардеров 2018 года - лишь одна российская картина, "Лед", однако "Движение вверх" собрало в течение 2018 года 2,9 млрд, и его также можно считать рублевым миллиардером 2018-го". При этом всего в 2018 году было десять картин, собравших в России больше миллиарда. Очевидно, что оставшиеся восемь – иностранного производства. Непонятно тогда, о какой успешной конкуренции с Голливудом говорит вот в этом месте Мединский: "Рекордные показатели наше кино демонстрирует в условиях беспрецедентно жесткой рыночной конкуренции с "глобальным Голливудом", которой не было в советские времена".

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Мединский написал радужную колонку о "рекордных успехах" отечественного кинематографа

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Теги: владимир мединский, рекордные успехи, отечественный кинематограф



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