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Предприятие, кормившее отдыхающих уральского санатория, оштрафовано из-за рыжих тараканов в пищеблоке

Предприятие, кормившее отдыхающих уральского санатория, оштрафовано из-за тараканов. Такое решение принял суд.
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Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в октябре 2018 года Роспотребнадзором была проведена внеплановая выездная проверка ООО "Питание и сервис", отвечавшее за пищеблок санатория "Нижние Серги". В ходе проверки были обнаружены многочисленные нарушения.

Как установили в надзорном ведомстве, объект заражен рыжими тараканами, а сотрудники столовой не соблюдают правила личной гигиены, работают в ювелирных украшениях и без головных уборов. Оказалось, что летом 2018 года на пищеблоке не проводились мероприятия по дезинсекции - как пояснили в суде, представить договоры и акты выполненных работ администрация предприятия проверяющим так и не смогла.

ООО "Питание и сервис" был назначен штраф по статье 6.6 КоАП РФ в размере 35 тысяч рублей за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания в специально оборудованных местах. Защита предприятия обжаловала решение суда первой инстанции в Свердловском областном суде, но тот оставил его без изменения.

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Предприятие, кормившее отдыхающих уральского санатория, оштрафовано из-за рыжих тараканов в пищеблоке

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Теги: санаторий, прокуратура, тараканы, штраф



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