"Люди испытывают удушье". Жители Магнитогорска пожаловались на опасное предприятие на границе с Башкирией

Жители Магнитогорска просят остановить работу цеха по вторичной переработке машинного масла в Башкирии. За помощью они обратились к уполномоченному по правам человека в области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

Цех по вторичной переработке машинного масла ООО "Спектр" работает в поселке Красная Башкирия. По словам местных жителей, производство во время работы выделяет большое количество черного дыма, из-за этого люди испытывают удушье и резь в глазах.

В конце марта по решению суда была приостановлена работа маслошламового агрегата на 15 суток. Однако, по словам жителей, учредитель предприятия установил еще две установки.

На место выезжал уполномоченный по правам человека в республике Башкортостан. В ходе проверки было установлено, что предприятие не поставлено на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Кроме того, лабораторным исследованием проб воздуха установлены превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По мнению Маргариты Павловой, данное предприятие должно прекратить работу.

"Необходимо консолидировать работу всех надзорных ведомств двух субъектов Российской Федерации. На данный момент направлено повторное обращение в прокуратуру Челябинской области с просьбой принять дополнительные меры, направленные на защиту прав граждан", - подчеркнула она.