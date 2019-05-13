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Общество Пермский край

Приём заявок на конкурс "Молодёжный резерв Прикамья" продлён на пять дней

Регистрация на кадровый конкурс "Молодежный резерв Прикамья" продлена на пять дней – заявки принимают до 18 мая включительно. Такое решение принято из-за многочисленных просьб от потенциальных участников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Руководитель проекта, победитель всероссийского конкурса "Лидеры России" Анна Козицына отметила, что последние дни регистрации (изначально документы принимали до 13 мая включительно), когда подаёт заявки большое количество участников, пришлись на майские праздники.

"Многие уезжали из города, а для регистрации на конкурс необходим стабильный интернет. Поэтому мы решили дать еще несколько дней, чтобы все желающие имели возможность подать заявки", - сказала Козицына.

Сейчас попасть в "резерв" хотят 850 человек – столько подано заявок.

Напомним, конкурс проходит в два этапа, очный и заочный. Главным условием при подаче заявок на конкурс является возраст до 35 лет и наличие высшего образования. Итоги первого этапа предполагается подвести до 10 июня, второго – до 27 июля. Победителей конкурса объявят до 10 августа. Полуфиналисты Всероссийского конкурса "Лидеры России" проходят только очный этап. Уникальная особенность конкурса "Молодежный резерв Прикамья" – его кластерная направленность. В 2019 г. выделено 12 приоритетных направлений формирования молодёжного резерва.

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Приём заявок на конкурс "Молодёжный резерв Прикамья" продлён на пять дней

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Теги: Молодёжный резерв Прикамья, конкурс, заявки



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