Украинские раскольники на грани нового раскола. Денисенко-Филарет заявил о разделении и собирает своих сторонников

В стане украинских раскольников назревает конфликт, который может иметь влияние на дальнейшее развитие событий. Их многолетний лидер Михаил Денисенко-Филарет хочет прибрать власть к своим рукам, ради чего готов расколоть уже самих раскольников. Об этом свидетельствуют как его заявления, так и мнения экспертов.

В конце апреля Денисенко заявил, что недоволен статусом митрополии, которую дал Фанар. Об этом он в более обтекаемой форме говорил и ранее. Но в этот раз он планирует собрать своих сторонников 14 мая на "торжественное молитвенное общение", посвященное памяти сщмч. Макария. Он разослал всем раскольническим архиереям приглашение во Владимирский собор, где он проводит службы, но не пригласил своего бывшего секретаря и нового лидера раскольников Сергея Думенко-Епифания.

После поднявшегося шума в СМИ Денисенко все же пригласил Думенко, но подчеркнул, что это традиционное собрание "для утверждения нашего единства и укрепления нашей церкви", намекая на свое первенство. При этом он напомнил Думенко, что после его назначения тот дистанцируется от Денисенко.

Масла в огонь подлило заявление Денисенко, что киевский "патриархат" до сих пор существует, а значит, параллельно с "единой церковью" раскольников существует и его более могущественный "патриархат".

"Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать киевский "патриархат" может тот, кто его создал", - подчеркнул Денисенко.

При этом он добавил, что, напротив, хочет объединить раскольников, а Думенко-Епифаний их разделяет.

"Претензии к Епифанию следующие: он должен сотрудничать со мной как с "патриархом". А он за все эти пять месяцев ни разу со мной не служил и не общается. Из-за того, что нет общения, церковь разделилась, поэтому сейчас моя задача как "патриарха" сохранить украинскую церковь", - заявил он.

Думенко заочно ответил бывшему шефу, что любое возвращение в прежнее состояние губительны.

Украинские власти по понятным причинам поддержали позицию Думенко. Минюст заявил, что на Украине не действует такая организация, как киевский "патриархат", поскольку 30 января ведомство отменило свой приказ о ее регистрации из-за ее присоединения к "единой церкви" раскольников.

Однако ни киевский "патриархат", ни "автокефальная церковь" не находятся в настоящее время в процессе ликвидации как юридические лица и продолжают существовать, свидетельствуют данные украинского единого реестра юридических лиц. То есть параллельно с "единой церковью" раскольников существуют и прежние раскольничьи структуры.

Религиовед Дмитрий Горевой считает, что Денисенко неслучайно активизировался после выборов. Журналист Александр Дубинский также считает, что Денисенко почувствовал, что после своего поражения на выборах Петр Порошенко махнул рукой на свое детище - "единую ПЦУ". А журналист Александр Вознесенский считает, что перемирия уже не будет. Исход борьбы зависит от позиции "тяжеловесов" среди раскольников, которых, видимо, и собирает Денисенко, чтобы переманить на свою сторону.

"Если Епифанию удастся их задобрить и переманить, может, они и победят деда. Лично мне это не кажется весьма вероятным, но совсем я бы не отвергал такой вариант (думаю, что там идут мощные переговоры и торги)", - написал Вознесенский.

Ближайшие дни и недели могут стать важными для будущего украинских раскольников. Во всяком случае, Денисенко не скрывает, что допускает новый раскол.