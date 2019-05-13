В Швеции возобновляют дело против Ассанжа об изнасилованиях

Прокуратура Швеции возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве. Об этом заявила заместитель главного окружного прокурора Ева-Мария Перссон, передает РИА Новости.

В 2016 году сообщалось, что Ассанжа допросили по делу о сексуальных домогательствах. Это произошло в лондонском посольстве Эквадора, где скрывался создатель сайта. Его подозревают в двух изнасилованиях, предположительно совершенных им в 2010 году.

Как стало известно, Швеция потребует от Великобритании выдать Ассанжа.

Напомним, Эквадор выдал Ассанжа британским властям 11 апреля. 1 мая журналисту был назначен тюремный срок на год, также решается вопрос об экстрадиции Ассанжа в США.

В отношении Ассанжа с 2010 года ведет расследование Минюст США. Основателя WikiLeaks, в частности, вменяется придание огласке более 2 млн документов, связанных с сирийским конфликтом, и других материалов, составляющих гостайну в стране.