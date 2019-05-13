13 Мая 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО ДНР и ЛНР

Из героя в наркокурьеры? В Екатеринбурге за "хранение наркотиков" задержан ветеран Донбасса

В конце апреля в Екатеринбурге за "хранение наркотиков" был задержан 29-летний Владимир Муратов, уроженец небольшого уральского городка под названием Дегтярск, где он являлся главой местной ячейки компартии. Муратов также получил известность во время событий в Донбассе, куда прибыл в качестве добровольца в самый разгар боевых действий. За несколько месяцев войны он сделал головокружительную карьеру: получил погоны подполковника и командовал ПВО ЛНР, то есть воздушной обороной целой республики.
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Отличная карьера, высшее образование, работа на оборонных предприятиях, активная общественная позиция и деятельность: Муратов проводил российский фестиваль лучников, а также занимался реконструкцией со своим клубом. И в какой-то момент появляется как гром среди неба новость: Муратов задержан с крупной партией наркотиков. Никто не верит. Все, кто его знает, признаются, что "в шоке от новости и никогда бы не подумали, что он мог связаться с чем-то подобным".

Однако, по словам наших источников, более близко знакомых с ситуацией, говорят, что, скорее всего, в уголовном деле не стоит искать какой-либо подоплеки, особенно политической (Муратов состоял в КПРФ) или конспирологической.

"Дело очень серьезное и им занимается местное ФСБ. Насколько понятно, речь идет о группе лиц и серьезном весе", - пояснил собеседник Накануне.RU.

Один из его товарищей тоже не хочет верить в то, в чем его подозревают, однако указывает, что, увы, ситуация в стране такова, что отсутствие нормальной жизни в глубинке и социальных лифтов толкают молодежь на такие преступления. Это, конечно, не оправдание, но горькая констатация фактов.

По последней информации, впрочем, к делу в настоящее время может подключиться один известный уральский адвокат, так как процесс будет громкий и там есть "большие странности и нестыковки". Также, по нашим данным, Муратов отказался от бесплатной правовой защиты, которая предоставляется государством.

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Из героя в наркокурьеры? В Екатеринбурге за "хранение наркотиков" задержан ветеран Донбасса

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Теги: наркотики, задержание, Екатеринбург



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