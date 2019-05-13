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Общество

Король ночи в пермской маршрутке: фотохудожники оживили персонажей "Игры престолов"

Пермские фотохудожники Александра Чертулова и Родион Балков представили фотопроект, посвященный финальному сезону сериала "Игра Престолов", передает корреспондент Накануне.RU
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Авторы проекта переместили основных персонажей сериала-фэнтези на пермские улицы. Так, фотохудожница Александра Чертулова проехалась в одной маршрутке с Королем ночи - повелителем Белых ходоков и армии живых мертвецов, покормила голубей с Дейенерис Таргариен, полюбовалась на летающих над городом драконов, прошлась по улице с Джоном Сноу и едва не попала под удар меча женщины-рыцаря Бриенны Тарт.

Игра престолов, Пермь(2019)|Фото: vk.com/chertulova

Игра престолов, Пермь(2019)|Фото: vk.com/chertulova

"Уже которую неделю в каждом смартфоне и мониторе, на всех рекламных щитах и роликах мы то и дело встречаемся с отсылками к тому самому сериалу. Весь мир настолько погрузился в премьеру финального сезона "Игры Престолов", что сериал перестал быть просто сериалом. Согласитесь, теперь это неотъемлемая часть жизни! Представьте: вы настолько погрузились в атмосферу сериала, что атмосфера начала преследовать вас повсюду. В прямом смысле", - написала художница на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте"

Игра престолов, Пермь(2019)|Фото: vk.com/chertulova

Игра престолов, Пермь(2019)|Фото: vk.com/chertulova

Отметим, что фотопроект "Играначинаетсястебя" художники создали вместе с Мегафоном.

Последняя серия "Игры Престолов" выйдет уже 20 мая. Напомним, ранее Накануне.RU сообщало о сделанных ставках о том, кто умрет, а кто займет железный трон.

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Король ночи в пермской маршрутке: фотохудожники оживили персонажей "Игры престолов"

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Теги: Игра престолов, Пермь, фотохудожники, Джон Сноу, Бриенна Тарт, Дейенерис Таргариен, Король ночи



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