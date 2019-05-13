13 Мая 2019
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Общество Свердловская область

Житель Нижнего Тагила выиграл в лотерею 8 миллионов рублей. Счастливчик пока не обратился за выигрышем

Житель Нижнего Тагила выиграл 8 миллионов рублей в лотерею "5 из 36". За выигрышем счастливчик пока не обратился.

Как сообщили в пресс-службе Столото, счастливые цифры выпали тагильчанину 11 мая в 10264 тираже лотереи. Он угадал все пять чисел в первом поле билета: 21, 24, 28, 15, 04, но не угадал число 04 во втором. За счастливый билет тагильчанин отдал 40 рублей.

Рекордом Свердловской области остаётся сумма в 500 миллионов рублей, которую выиграл участник новогоднего тиража "Русского лото" из Екатеринбурга.

Тиражи "Гослото "5 из 36" проводятся пять раз в день на современном оборудовании, установленном в лотерейном центре "Столото".

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Житель Нижнего Тагила выиграл в лотерею 8 миллионов рублей. Счастливчик пока не обратился за выигрышем

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Теги: лотерея, гослото, столото, выигрыш, нижний тагил



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