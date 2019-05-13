13 Мая 2019
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Лолита Милявская призналась, что копит пенсию: "Ожидала 7-8! Но пронесло"

Певица Лолита Милявская, отметившая не так давно 55-летний юбилей, рассказала об удивлении, которое вызвала у нее пенсия.

В Instagram артистка рассказывает: "Конечно, я поздравила себя с пенсией в 21 тысячу! Ожидала 7-8! Но пронесло! Ещё не пробовала жить на эти деньги, коплю отдельно".

Кстати, в феврале этого года выяснилось, что 70-летняя Алла Пугачева получает пенсию в размере 47 тыс. руб. Правда, такого размера пенсия звезды стала после троекратного увеличения, то есть до повышения она получала меньше Лолиты.

Между тем, Милявская не отстает и от последних тенденций и трендов. Так, выяснилось, что к творчеству современного писателя Цыпкина ее приучает муж. Она не остается в долгу: "С мужем начали читать друг другу перед сном. Как в детстве, наверное, выглядит. Но очень успокаивает нервы! Он мне Цыпкина, я ему Бабеля. Цыпкин лёгкий и ироничный Питерец. Бабель лёгкий и многогранный Одессит".

А еще артистка запала на творчество американской певицы Билли Айлиш. "Слушаю "Бэд бой" Билли Айлиш. Цепляет свежесть, но удручает косноязычие в интервью. Но это проходящее, (я про косноязычие) девочка явно пришла надолго". 

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Лолита Милявская призналась, что копит пенсию: "Ожидала 7-8! Но пронесло"

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Теги: лолита милявская, пенсия, доходы, тренды



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