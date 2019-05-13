Вице-мэр "не по политике". Екатерина Куземка рассказала о планах на посту в мэрии Екатеринбурга

У мэра Екатеринбурга Александра Высокинского новый заместитель: Екатерина Кузёмка с сегодняшнего дня официально повышена в статусе с советника до зама городского главы по вопросам внутренней и информационной политики.

Как ранее сообщало Накануне.RU, свою карьеру она начала пресс-секретарем общественных приемных экс-губернатора Эдуарда Росселя, после чего несколько лет занималась рекламным бизнесом и была владелицей своего агентства. С 2008 по 2010 год работала в администрации губернатора Свердловской области, а затем перешла на должность управляющей делами администрации Ирбита. С 2014 по 2016 год Кузёмка трудилась первым замруководителя регионального исполкома свердловского отделения "Единой России", а с 2019 года перешла в чиновники, став советником мэра столицы Среднего Урала.

О ней также известно как о политтехнологе и политконсалтере. Например, в прошлом году Екатерина Анатольевна курировала ряд кандидатов в ходе кампании по выборам депутатов думы Екатеринбурга.

Отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, какие задачи стоят перед заместителем мэра по вопросам внутренней и информационной политики, Кузёмка перечислила набор должностных обязанностей, которые прежде "тянули" как минимум три чиновника администрации.

Функции бывшего вице-мэра Анатолия Гагарина (слева), уволившегося из мэрии 15 марта из-за скандала с учреждением им ряда коммерческих фирм, перешли Екатерине Кузёмка

"Если раньше [в бытность советником] подо мной было одно направление – взаимодействие со СМИ и "паблик", то теперь направлений три, - говорит Кузёмка. – Добавляется, например, взаимодействие с общественными организациями, политическими партиями, национальными и религиозными объединениями; работа по предоставлению грантов для решения проблем города и горожан; координация значимых для муниципалитета мероприятий и многое другое".

По её словам, коммуникации со многими общественными институтами и конкретными персонами у неё уже выстроены. Новым направлением для себя чиновница называет организацию общественно значимых мероприятий международного уровня и развитие в Екатеринбурге внутреннего туризма.

В настоящее время заместитель мэра по внутренней и информационной политике официально руководит тремя подразделениями городской администрации. Это комитет по внешним связям; комитет по организации значимых общероссийских и международных мероприятий; информационно-аналитический департамент.

Однако мэр города (по нашей информации - с подачи Кузёмки) уже принял решение о разделении-слиянии этих структур на три полноценные части в статусе департаментов: информации, связям с общественностью (вместо департамента по внутренней политике), по организации значимых международных мероприятий.

При такой возросшей нагрузке Кузёмка обещает оставаться открытой для журналистов, но просит учитывать, что будет серьёзно ограничена во времени для общения со СМИ.

Но на повышенную нагрузку эта хрупкая женщина не жалуется, объясняя, что сама выбрала такой путь, позиционировав себя с приходом в мэрию как "советник главы по всем вопросам".

По её словам, Высокинский рассматривал на пост "политического" вице-мэра ряд серьёзных кандидатур, в том числе из других регионов.

"Но принял решение, что по совокупности компетенций, включённости в различные темы и качеству их проработки все-таки хотел бы видеть на этом месте меня", - призналась Кузёмка.

Кстати, заместителем главы по вопросам внутренней и информационной политики чиновница проработает очень короткое время. В недрах горадминистрации всё-таки созрело решение о том, что муниципальная (читай - местная) власть должна дистанцироваться от термина "политика", утверждая штатное расписание. Скорее всего, должность Екатерины Кузёмка будет называться "заместитель по связям с общественностью" при сохранении всех вышеназванных обязанностей.

В завершение беседы корреспондент Накануне.RU поинтересовался у Екатерины Анатольевны, можно ли склонять её фамилию, ведь с выходом в широкое публичное пространство цитируемость персоны возросла, а с ней и варианты написания: Кузёмке, Кузёмку…

По её словам, в женском роде фамилия Кузёмка склоняться не должна, хотя есть теория, что в ряде случаев могут быть исключения.

"А я, конечно, не склоняю свою фамилию", - сказала Кузёмка.