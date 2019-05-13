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Происшествия Пермский край

Сотрудники завода имени Дзержинского нашли на территории предприятия снаряды

В Перми на территории завода имени Дзержинского нашли снаряды. Их отправили на утилизацию. Якобы их приняли на утилизацию ещё в советское время, но сделали это в итоге некачественно, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В дежурную часть краевого управления Росгвардии сообщили о том, что во время земляных работ рабочие нашли предметы, внешне похожие на снаряды. Сотрудники инженерно-технического отдела ОМОНа выяснили, что находка – артиллеристские снаряды. Взрывотехники установили, что опасности "клад" не представляет – он не содержит взрывчатых веществ или устройств. Снаряды вывезли для дальнейшего уничтожения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления Росгвардии.

По данным "Коммерсант-Прикамье", речь идёт о снарядах калибра 115 и 125 мм. Собеседник издания отмечает, что завод мог принять их на утилизацию ещё в советское время, но "произвел" её, закопав "груз" в землю. Сколько времени прошло, определить сложно, но снаряды сильно проржавели.

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Сотрудники завода имени Дзержинского нашли на территории предприятия снаряды

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Теги: завод имени Дзержинского, снаряды, Росгвардия



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