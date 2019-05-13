В Казани вооруженный старшеклассник взял в заложники целый класс

В Казани полицейские задержали старшеклассника, пришедшего в школу с пневматическим пистолетом и ножом.

Инцидент произошел в гимназии № 7, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по республике. В полицию позвонили родители ученицы 10 класса. Они рассказали, что одноклассник дочери, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает школьников в одном из кабинетов.

Выяснилось, что старшеклассник зашел в кабинет русского языка, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. При этом никаких требований он не выдвигал.

В итоге подросток был задержан, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела в отношении подростка, напавшего на школу №5 в Улан-Удэ.

Как сообщало Накануне.RU, утром 19 января 2018 года ученик 9-го класса с топором напал на учеников 7-го класса школы №5 Улан-Удэ, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. В результате его действий ранения были причинены пятерым ученикам и учителю.

Нападавший был задержан и госпитализирован после попытки суицида.