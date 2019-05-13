Текслер назначил помощника главы Минпромторга руководителем представительства Челябинской области при правительстве РФ
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил Ивана Калашникова руководителем постоянного представительства Челябинской области при Правительстве РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.
К своим обязанностям он приступит с 14 мая.
Ранее Каалашников занимал должность помощника главы Минпромторга.
Напомним, в апреле Алексей Текслер освободил от должности руководителя Постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Александра Шепиловаи заместителя руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ Илью Нутельса.