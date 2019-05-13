Текслер назначил помощника главы Минпромторга руководителем представительства Челябинской области при правительстве РФ

Напомним, в апреле Алексей Текслер освободил от должности руководителя Постоянного представительства Челябинской области при правительстве РФ Александра Шепиловаи заместителя руководителя постоянного представительства региона при правительстве РФ Илью Нутельса.

К своим обязанностям он приступит с 14 мая.

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назначил Ивана Калашникова руководителем постоянного представительства Челябинской области при Правительстве РФ. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU .





