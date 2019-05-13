Суд утвердил приговор полицейским из Нижнего Тагила, у которых от "допроса" умер подозреваемый. Готовится еще один иск

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе обвинительный приговор Ленинского райсуда Нижнего Тагила по делу о пытках в полиции, жертва которых в последствии скончалась. Об этом сообщил адвокат представителей погибшего Алексей Бушмаков.

На сегодняшнем рассмотрении Облсуд внес корректировки в приговор от 10 декабря, в частности, судья направил в Следственный комитет материалы дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), по которому все трое были оправданы. Кроме того, у Дмитрия Панова "сняли" смягчающее обстоятельство в виде вызова "скорой" в отдел полиции после избиения. Реальные сроки лишения свободы для оперативников оставлены без изменения, рассказал Бушмаков.

Напомним, согласно материалам дела, сотрудники отдела полиции №17 Нижнего Тагила Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков избили задержанного Станислава Головко. От множественных травм головы и "контакта с тупым предметом" он скончался в больнице 3 октября 2017 года. Пполицейские применили в отношении мужчины физическое насилие, а именно, совместно с силой нанесли последнему множество, не менее 25, ударов руками, ногами и неустановленными в ходе предварительного следствия предметами по голове, туловищу и конечностям. Таким образом полицейские пытались добиться признательных показаний по делу о краже. Несмотря на наличие весомых доказательств, полицейские не признавали свою вину.

Суд назначил Дмитрию Панову наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, Егору Ялунину - 3 лет 4 месяцев лишения свободы, Анатолию Быкову - наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы. Все будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Прокуратура требовала намного более сурового наказания - Дмитрию Панову и Егору Ялунину по 13 лет, а Анатолию Быкову - 12 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима

Теперь сторона потерпевшего, которую представляет сестра Станислава Головко, намерена подать иск о компенсации морального вреда родственникам погибшего.