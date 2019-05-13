Гособвинение просит пожизненное для сексуального маньяка-разбойника из Екатеринбурга

В Свердловском областном суде продолжается рассмотрение громкого дела о серии изнасилований и разбойных нападений. Для обвиняемого - 48-летнего жителя Екатеринбурга - запросили пожизненное.

Напомним, жертвами сексуального маньяка стали 12 женщин. Злоумышленник искал своих жертв в районе автомобильных мостов и транспортных развязок. Суд над ним стартовал в феврале и идет в закрытом режиме.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обвиняемый прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

Учитывая, что ранее мужчина был судим за убийство, ряд изнасилований и несколько разбойных нападений, получил 15 лет тюрьмы и после освобождения в 2009 году вновь совершил аналогичные преступления, гособвинитель попросил суд назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Как добавили в прокуратуре, прения сторон продолжаются, в настоящее время в них выступает сторона защиты.