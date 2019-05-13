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Общество В России

Стилиста Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч за пикет около Кремля

В Тверском суде Москвы сегодня проходит слушание по делу стилиста Сергея Зверева (55). Артиста приехали поддержать поклонники, а также экологи-активисты, которые вместе с ним борются против строительства завода на Байкале. Как сообщила радиостанция "Говорит Москва", звезду оштрафовали на 15 тыс. руб.
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Вот что по этому поводу ранее написал Зверев в своем блоге в Instagram. "Будет проходить Открытое судебное заседание по поводу моего пикета возле Кремля. А я всю жизнь защищал честь своей страны и свою Родину - в Армии потерял здоровье, служа в Польше (в форме, не предназначенной для зимы и тд и тп ), а большая часть чиновников даже не служили. На чемпионате мира я стал Чемпионом Мира, на Чемпионате Европы я стал Абсолютным Чемпионом Европы (имеются в виду соревнования по парикмахерскому искусству – прим. ред.). Я стоял на Красной Площади с Плакатом в защиту достояния России и всего Мира - Озера Байкал , я никому не мешал, никого не оскорблял, я защищал свою Родину, Озеро Байкал!!! Почему не судят чиновников, которые Воруют миллиарды и триллионы, которые сделали тайгу лысой, которые распродают ресурсы страны и им ничего за это не будет!!! ??? И почему их не судят??? И почему они не несут никакой ответственности за свои преступления??? Заседание открытое, придите, поддержите меня…".

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Пикет состоялся в марте этого года. Тогда Зверев ходил под стенами Кремля с плакатами "Я против строительства завода на озере Байкал".

Байкал – не просто далекое и красивое озеро для Зверева. Он родился в Бурятии и некоторое время жил недалеко от Иркутска, правда, в возрасте шести лет переехал с матерью в Казахстан.

Массовые протесты против строительства завода дали результат: прокуратура и надзорные органы приостановили строительство завода по разливу воды. Тем не менее, активисты опасаются, что стройка продолжится и приведет к непоправимому для природы ущербу.

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Стилиста Сергея Зверева оштрафовали на 15 тысяч за пикет около Кремля

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Теги: сергей зверев, суд, одиночный пикет, байкал, строительство завода, экология



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