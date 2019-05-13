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Политика Челябинская область

В "ЕР" пока не собираются наказывать помощника депутата ГД, который вышел на сцену с фаллоимитатором

Депутат Госдумы Владимир Бурматов уволил своего общественного помощника в Верхнем Уфалее Алексея Шолохова после постановки местного театра "Вымысел". Руководитель местного отделения "Молодой гвардии" и член местного политсовета "ЕР" вышел на сцену с искусственным половым органом. Однако в самой "Единой России" пока не собираются его наказывать и применять дисциплинарные меры, передает корреспондент Накануне.RU.

В майские праздники театр "Вымысел" представил комедию о жизни бродячих артистов крымского драматурга Владимира Горбаня "Пьеса №3", в которой был задействован актер Алексей Шолохов, который также занимает должность руководителя местного отделения движения "Молодая гвардия Единой России" и молодежного крыла прогубернаторского движения "За возрождение Урала".

"В одной из сцен спектакля зрителей ждет появление перед пришедшей публикой на сцене одного из перспективных молодёжных лидеров Алексея Шолохова с… ещё одним мужским половым органом. И этот… предмет не заправлен в штаны", – сообщило местное издание "Уфалейка.ру".

Алексей Шолохов, Единая Россия, театр,(2019)|Фото: http://ufaleyka.ru

На постановку отреагировал депутат Госдумы Владимир Бурматов.

"Алексей Шолохов не является моим общественным помощником. Уволен с сегодняшнего дня. Сможет сосредоточиться на современном искусстве", - сообщил парламентарий.

В настоящий момент неизвестно, последуют ли дисциплинарные меры к Шолохову со стороны регионального отделения "Единой России" и удастся ли ему сохранить должность руководителя местного отделения МГЕР. "Пока такой информации нет", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЕР".

Добавим, что "Пьесу №3" в Верхнем Уфалее покажут еще 15, 30 и 31 мая.

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В "ЕР" пока не собираются наказывать помощника депутата ГД, который вышел на сцену с фаллоимитатором

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Теги: Молодая гвардия, Единая Россия, помощник депутата, театр,



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