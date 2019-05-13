ЕС не планирует вводить санкции из-за предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР
ЕС не планирует вводить новые санкции против России из-за упрощенного порядка предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Об этом пишет "Европейская правда" по итогам встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран-членов ЕС.
Так, глава МИД Чехии Томаш Петршичек признал, что ЕС не намерен усиливать давление на Россию из-за паспортов.
"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением", - сказал он.
Румынский министр Теодор Мелешкану подчеркнул, что новые санкции против России не нужны и Украине.
При этом литовский министр Линас Линкявичюс и эстонский Урмас Рейнсалу призывают к усилению санкций.
Отметим, что многие страны ЕС предоставляют свое гражданство в упрощенном порядке людям, живущим в других странах, но близких по этническому или религиозному признаку. И введение новых санкций по этому поводу поставило бы ЕС в неприглядное положение.
Напомним, Киев самостоятельно готовит новый санкционный список. Также украинский Кабмин принял решение о непризнании гражданства РФ у жителей Донбасса. Там думают, что гражданство РФ будут навязывать насильно.