ЕС не планирует вводить санкции из-за предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР

ЕС не планирует вводить новые санкции против России из-за упрощенного порядка предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР. Об этом пишет "Европейская правда" по итогам встречи в Брюсселе министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Так, глава МИД Чехии Томаш Петршичек признал, что ЕС не намерен усиливать давление на Россию из-за паспортов.

"Сейчас мы больше озабочены поиском диалога, а не давлением", - сказал он.

Румынский министр Теодор Мелешкану подчеркнул, что новые санкции против России не нужны и Украине.

При этом литовский министр Линас Линкявичюс и эстонский Урмас Рейнсалу призывают к усилению санкций.

Отметим, что многие страны ЕС предоставляют свое гражданство в упрощенном порядке людям, живущим в других странах, но близких по этническому или религиозному признаку. И введение новых санкций по этому поводу поставило бы ЕС в неприглядное положение.

Напомним, Киев самостоятельно готовит новый санкционный список. Также украинский Кабмин принял решение о непризнании гражданства РФ у жителей Донбасса. Там думают, что гражданство РФ будут навязывать насильно.