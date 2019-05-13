Барвиху временно возглавил националист Демушкин

Подмосковный поселок Барвиха временно возглавил организатор "Русских маршей" Дмитрий Демушкин, ранее отбывавший наказание в колонии по обвинению в экстремизме, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно распоряжению администрации Барвихи, Демушкин с 8 мая вступил в должность главного специалиста отдела по организационной работе, делам молодежи, культуры и спорта сельского поселения. Также на него возложено исполнение обязанностей замглавы Барвихи.

Документ о назначении Демушкина в администрацию подписан и.о. главы Барвихи Андреем Ходыревым. Сам он временно возглавлял элитный поселок во время нахождения на больничном и.о. мэра Константина Гаврикова. "Управление" поселком Ходырев передал Демушкину, так как уходит в отпуск. Таким образом националист будет главой Барвихи до тех пор, пока не закончится "больничный" Гаврикова.

На своей странице в соцсети "Вконтакте" Демушкин уже объявил об открытии сегодня виртуальной общественной приемной администрации. "Все обращения жителей будут оперативно рассмотрены и по ним приняты необходимые меры реагирования. Приемная открыта в рамках эксперимента по улучшению эффективности работы местных чиновников", - говорится в сообщении.

Ранее глава Одинцовского района Андрей Иванов обратился в прокуратуру в связи с "незаконным назначением" Дмитрия Демушкина в администрацию поселка. Муниципальные власти признают легитимным главой поселка Германа Потапчука и считают, что его незаконно отстранили от должности.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году суд в Москве вынес приговор Дмитрию Демушкину. Его признали виновным в размещении экстремистских материалов и отправили в колонию общего режима на 2,5 года. В феврале этого года он вышел на свободу досрочно.