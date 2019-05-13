Барвиху временно возглавил националист Демушкин

13 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Крушение в Шереметьево (подборка)

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Центральный ФО Московская область

Барвиху временно возглавил националист Демушкин

Подмосковный поселок Барвиха временно возглавил организатор "Русских маршей" Дмитрий Демушкин, ранее отбывавший наказание в колонии по обвинению в экстремизме, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно распоряжению администрации Барвихи, Демушкин с 8 мая вступил в должность главного специалиста отдела по организационной работе, делам молодежи, культуры и спорта сельского поселения. Также на него возложено исполнение обязанностей замглавы Барвихи.

Документ о назначении Демушкина в администрацию подписан и.о. главы Барвихи Андреем Ходыревым. Сам он временно возглавлял элитный поселок во время нахождения на больничном и.о. мэра Константина Гаврикова. "Управление" поселком Ходырев передал Демушкину, так как уходит в отпуск. Таким образом националист будет главой Барвихи до тех пор, пока не закончится "больничный" Гаврикова.

На своей странице в соцсети "Вконтакте" Демушкин уже объявил об открытии сегодня виртуальной общественной приемной администрации. "Все обращения жителей будут оперативно рассмотрены и по ним приняты необходимые меры реагирования. Приемная открыта в рамках эксперимента по улучшению эффективности работы местных чиновников", - говорится в сообщении.

Ранее глава Одинцовского района Андрей Иванов обратился в прокуратуру в связи с "незаконным назначением" Дмитрия Демушкина в администрацию поселка. Муниципальные власти признают легитимным главой поселка Германа Потапчука и считают, что его незаконно отстранили от должности.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году суд в Москве вынес приговор Дмитрию Демушкину. Его признали виновным в размещении экстремистских материалов и отправили в колонию общего режима на 2,5 года. В феврале этого года он вышел на свободу досрочно.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Барвиху временно возглавил националист Демушкин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Демушкин, Барвиха, администрация, мэр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2017 16:46 Мск Защита Демушкина обжалует его приговор
Ранее 25.04.2017 15:59 Мск Бывшему лидеру запрещенных в России экстремистских сообществ Дмитрию Демушкину вынесли приговор
Ранее 13.04.2016 18:10 Мск Националист Демушкин предстанет перед судом
Ранее 09.12.2015 11:00 Мск Демушкина задержали по делу об экстремизме

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 537

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети