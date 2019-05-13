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Общество

КПРФ в конце мая выведет на улицы екатеринбуржцев, не согласных с ростом стоимости проезда. Депутат пожаловался в ФАС

Депутат екатеринбургской думы Андрей Пирожков обратился в ФАС по поводу увеличения стоимости проезда в городской подземке. Напомним, в среду вступят в действие новые тарифы, по которым проезд в метро будет стоить 32 рубля вместо 28. Кроме того, пирожков анонсировал митинг, посвященный росту проездных тарифов.

Пирожков отметил, что его беспокоит не только рост тарифа, но и отсутствие опубликованных расчетов, которые бы объяснили необходимость повышения стоимости проезда.

"Хочу увидеть экономическое обоснование. Думаю, чтиво будет довольно интересное. Сколько будет потрачено на закупку новых вагонов, и почему именно столько, сколько новых вагонов купили с прошлого повышения (февраль 2017 г.) когда часть роста стоимости тарифа также объясняли необходимостью покупать новые вагоны. Какова вообще структура расходов нашего метрополитена, учитываемых при установлении тарифов? В общем, интересных вопросов много", - пишет депутат на своей странице ВКонтакте. 

По его словам, с января 2017 по май 2019 стоимость поездки в метро выросла на 23%.

"Поданное в УФАС заявление – только часть борьбы, - заявляет депутат. - Самое важное – показать, что горожане против повышения стоимости проезда в метро". 

"26 мая мы проводим митинг против повышения стоимости проезда в метрополитене. О месте и времени проведения будет сообщено позднее", - добавил депутат.

 

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КПРФ в конце мая выведет на улицы екатеринбуржцев, не согласных с ростом стоимости проезда. Депутат пожаловался в ФАС

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Теги: кпрф, фас, тариф на проезд, рост стоимости проезда, андрей пирожков



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