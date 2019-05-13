Около 300 пьяных водителей задержали на Среднем Урале: в ГИБДД подвели итоги майских выходных

За четыре выходных дня с 9 по 12 мая на Среднем Урале задержано около 300 водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии.

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Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Свердловской области, все эти дни проводились рейды и сплошные проверки транспортных средств для выявления и пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения. По итогам мероприятий автоинспекторами было задержано 284 водителя, которые сидели за рулем в нетрезвом состоянии.

Кроме этого, 176 водителей управляли автомобилями, не имея при этом права управления, а еще 22 – уже будучи лишенными прав. По каждому факту сотрудниками ГИБДД были составлены административные материалы.

Теперь нарушителям грозят крупные штрафы, лишение прав и административный арест. А водителям, повторно задержанным за рулем в нетрезвом состоянии, светит уже уголовная ответственность.