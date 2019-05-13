Прокурор Прикамья отчитался о доходах за 2018 год: заработал более 3 миллионов

Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов, получивший свою должность в июле прошлого года, отчитался о доходах за 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Годовой доход Юмшанова, согласно опубликованной на сайте краевой прокуратуры декларации, составляет 3,4 млн руб. Доходы супруги 774 тыс. руб. Ей принадлежит автомобиль Peugeot 408. В пользовании у супругов служебная квартира площадью 99,6 "квадратов".

Отметим, что предшественник Андрея Юмшанова Вадим Антипов в 2017 г. отчитался о доходах в 3,2 млн руб.