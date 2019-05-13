Массовые задержки рейсов Superjet-100: "Проблемы у самолета были всегда, но мало кто знал об этом"

После авиакатастрофы в Шереметьево практически каждый день стали появляться сообщения о задержках или экстренных посадках рейсов лайнеров Sukhoi Superjet 100.

Так, сегодня вылет самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут" из новосибирского аэропорта Толмачево в Ростов-на-Дону был отложен на восемь часов.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что рейс задержан из-за технической неисправности судна.

В ночь на понедельник эта же авиакомпания задержала вылет самолета SSJ-100 из Краснодара в Челябинск. Официальное объяснение пилотов - техническая неисправность.

Также минувшей ночью SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в Шереметьево после вылета в Самару из-за проблем с давлением в кабине пилотов. 8 мая в Шереметьево отменили рейс до Риги из-за запаха горелой проводки.

В целом около пятидесяти рейсов SSJ-100 в России были отменены или перенесены после трагедии в Шереметьево, подсчитал "Коммерсант".

Переносы рейсов нельзя называть мерами предосторожности, проблемы с этим самолетом были всегда, но после возгорания в Шереметьево их стали чаще афишировать, пояснил в комментарии Накануне.RU президент Фонда "Партнер развития гражданской авиации" Олег Смирнов.

"SSJ-100 не отличается надежностью. Если Boeing и Airbus в соответствии с договором поставляет запасные части и механизмы в течение суток в любую точку мира, то Superjet не организовал такую систему с начала. Это одна из причин, по которой от него отказываются эксплуатанты. А самолет этот состоит на 75% из комплектующих западного производства. И для заказа запчасти нужно обращаться в западные страны. А самолет в это время стоит", - рассказал Смирнов.

Мер предосторожности в авиационной эксплуатации нет, добавил эксперт. "Есть абсолютно железное правило: или с неисправным механизмом можно лететь, или лететь нельзя", - сказал он.

По словам Смирнова, до ЧП в Шереметьево количество инцидентов с Суперджетами было ничуть не меньшим, но сообщений об этом было меньше. "Техника есть техника, она отказывала и будет отказывать. Просто этот вопрос не обострялся и мало кто знал об этом, кроме специалистов. А сейчас тема обострилась", - заключил президент фонда.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Несмотря на требования общественности, полеты на лайнерах этой модели авиакомпании прекращать не планируют даже на время расследования.