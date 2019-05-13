"Альфа-банк" завершил процедуру присоединения "Балтийского банка"

"Альфа-банк" завершил процедуру присоединения "Балтийского банка", сообщили Накануне.RU в пресс-службе кредитной организации.

"Присоединение состоялось в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления ПАО "Балтийский Банк", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в период майских праздников была проведена работа по интеграции базы клиентов и ИТ- инфраструктуры.

"В процессе финансового оздоровления "Балтийского Банка" нам удалось сохранить значительную часть клиентской базы банка во всех сегментах. Мы позитивно оцениваем результаты этой работы, которая обеспечила синергетический эффект в рамках "Альфа-Банка" и открыла новые возможности для наших текущих и новых клиентов", — прокомментировал решение председатель правления "Альфа-Банка" Андрей Соколов.