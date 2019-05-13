За четыре майских выходных на Среднем Урале потушили более 40 лесных пожаров

За прошедшие четыре выходных дня с 9 по 12 мая на Среднем Урале было потушено 44 природных пожара.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, сгоревшая лесная площадь составила около 467 гектаров, а нелесная – почти 58 гектаров. В праздничные дни в регионе фиксировалось в среднем по 10 пожаров, установившаяся сухая и ясная погода способствовала активному распространению огня. В первые сутки "Уральской базе авиационной охраны лесов" удалось потушить до 90% всех возгораний.

Как уточнили в ДИП, по данным на утро 13 мая в Свердловской области действующих лесных пожаров нет.

По прогнозам синоптиков, на этой неделе в регионе ожидаются дожди и понижение температуры. Несмотря на это, особый противопожарный режим по-прежнему будет действовать в 37 муниципальных образованиях Среднего Урала, в том числе и в Екатеринбурге.