"Это некритично". В Минтруда РФ рассказали о начислении пенсий жителям Донбасса

В Правительстве РФ не считают критичным начисление пенсий жителям Донбасса. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

"Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений. Это совершенно некритично для Пенсионного фонда", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Фактически речь идет о предоставлении российского гражданства всем желающим жителям Донбасса. Однако для приема в гражданство России необходимо иметь именно паспорт ДНР или ЛНР с соответствующей пропиской.

При этом жители Донбасса, которые получат российское гражданство, станут претендентами на страховые пенсии России по старости. По сообщению Пенсионного фонда РФ, однако, это произойдет в том случае, если они сменят место жительства и переедут в Россию. В ПФР отмечают, что российские пенсии гражданам, постоянно проживающим в Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин увеличил пенсионный возраст в России на пять лет. Власти аргументировали это большой нагрузкой на Пенсионный фонд.