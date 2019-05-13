Депутат Резник опасается, что в больнице у него могут взять анализы на наличие запрещенных веществ в крови?...

Петербургский парламентарий Максим Резник, которого СМИ и собственные соседи уличили в употреблении наркотиков прямо на улицах городах, видимо, решил давить на жалость и заявил о сердечном приступе. Правда, домой вызвал не «скорую» и кардиолога, а нарколога. Как сообщил источник агентства ФАН, среди друзей жены Резника, депутат , скорей всего,стал жертвой «белой горячки».

Журналисты ФАН-ТВ смогли подтвердить, что история с сердечным приступом у депутата питерского Закса Максима Резника — выдумка его супруги Ксении Казариной. К парламентарию приходил врач-нарколог, который помог петербургскому политику справиться не только с «белой горячкой», но и с последствиями «пражских каникул». Корреспонденты подловили медика у дома матери Резника.

Между тем, ряд антироссийских СМИ выпустили материал о том, что у депутата якобы именно сердечный приступ, совершенно игнорируя факт отсутствия вызовов врачей и нежелание депутата лечь в больницу. Любопытно, что, как сообщил источник ФАН, информационным прикрытием «слабости» Резника занимаются именно те ресурсы, которые либо принадлежат владельцу холдинга "Медиа-СПб" Алексею Разоренову, либо подчиняются председателю ЗАКСа Петербурга Вячеславу Макарову и беглому олигарху Михаилу Ходорковскому.

Например, вопросом о том, кто слил информацию о пристрастиях депутата неожиданно озаботилась соавтор телеграм-канала «Ротонда» Мария Карпенко. Она написала сразу нескольким редакторам ресурсов, обвиняющих Резника, с просьбой рассказать ей об источниках информации. При этом, всячески избегая темы самого факта почти доказанного употребления парламентарием запрещенных веществ. Скорее всего, сейчас именно «Ротонда», Карпенко и неизвестное издание «Поребрик.Медиа», который, по предположениям некоторых источников, финансируется из личных средств главы ЗАКСА, станут главным рупором вещающим о «травле оппозиции». Кстати, принцип неразглашения информации о своих источниках, журналистка, не раз на него ссылающаяся, вдруг неожиданно забыла. Удивительная забывчивость, избирательность или двуличность?

С разрешения председателя ЗАКСа Макарова, заявил о травле оппозиционера и коллега Резника Борис Вишневский. Употребление наркотиков он назвал «личным делом» парламентария, которое, мол, не касается общественности.

А вот жена Резника рассказывает своим друзьям, что к ним уже обращались люди «сверху», которые посоветовали сидеть молча и не в коем разе не идти в больницу. Ведь первое, что там сделают – возьмут забор крови, который покажет наличие или отсутствие наркотических веществ.

При этом Ксения, которая не могла не увидеть психоз мужа под алкоголем и веществами, не стала ночевать со своим супругом в одной квартире и отказалась жить у его матери, вернувшись домой одна. Поразительная преданность мужу.

Как ранее сообщалось, на обеление образа Резника, было выделено как минимум полтора миллиона рублей. Сотрудники одного из медиа Разоренова утверждают, что эти деньги оплатил друг Резника Вишневский. Получит ли вознаграждение за свои старания Карпенко - пока неизвестно, но многие эксперты агентства уверены, что как минимум полмиллиона рублей за этот скандал «Ротонда» вполне может заполучить.