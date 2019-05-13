"Ямалу есть что предложить Китаю": Арктический регион представил китайским партнерам ямальский колорит

Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа представила китайским партнерам продукцию исконных отраслей – рыбу, оленину и дикоросы, а также образовательный и туристический потенциал региона. Власти ЯНАО уверены, Арктическому региону есть что предложить Китаю, помимо углеводородов. Автономный округ принял участие в четвертом международном ЭКСПО Шелкового пути в городе Сиань китайской провинции Шэньси. По итогам первого дня работы выставки состоялись переговоры с потенциальными партнерами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО.

У России и Китая – огромный партнерский потенциал, уверен полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Поездка в Сиань в минувшие выходные стала первым официальным визитом делегации УрФО в Китай.

"Сегодня только у трех регионов УрФО есть соглашения с регионами Китая. Хотелось бы, чтобы межрегиональные связи установились у всех шести наших регионов», - отметил Николай Цуканов.

За два дня работы стенд ЯНАО посетили около 10 тыс. человек. Ямал представил посетителям ЭКСПО продукцию из оленины, рыбы и дикоросов сельхозпредприятий "Yamal Product" и "Ныда-Ресурс". Туристический потенциал округа представила компания "ЯСАВЭЙ".

Ямалу есть что предложить Китаю, помимо углеводородов, уверен губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Напомним, Китайская Народная Республика – один из основных покупателей сжиженного природного газа у компании "Новатэк".

По словам Дмитрия Артюхова, Крайний Север – это прежде всего люди, "сохранившие до наших дней многовековой традиционный уклад жизни".

"Сегодня мы надеемся на интерес наших китайских партнеров не только к ямальским углеводородам, но и к продукции наших исконных отраслей: экологически чистым оленине, мясу, рыбе, а также ямальскому колориту – этнографическому и экстремальному туризму", - отметил глава региона и пригласил потенциальных партнеров в ознакомительный тур по Ямалу.

Китайских партнеров заинтересовала ямальская продукция: первый день выставки завершился переговорами с потенциальными партнерами.

Продукция исконных для автономного округа отраслей постепенно начнет заполнять китайский рынок, уверен директор департамента внешних связей Александр Мажаров. Это будет способствовать сохранению традиционных форм хозяйствования и исконного образа жизни коренных народов.

"У предприятия "Ныда-ресурс" уже готов бизнес-план и есть возможности по глубокой переработке оленины и северной рыбы, созданию современного комплекса приема, переработки и реализации северной ягоды в Надымском районе. Очень надеемся, что именно этот проект заинтересует китайских партнеров", - рассказал замгубернатора Ямала и добавил, что первые желающие обсудить сотрудничество уже есть.