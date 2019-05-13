В Прикамье во время сплава по реке Вижай погибли два туриста
В Горнозаводском районе погибли два туриста, которые сплавлялись на катамаранах по реке Вижай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.
9 мая пять туристов плыли на катамаранах по Вижаю. На перекате между поселками Сараны и Пашия один из катамаранов перевернулся. Четверым его пассажирам удалось спастись, пятый погиб.
10 мая 12 туристов на двух катамаранах плыли по той же реке. В районе поселка Пашия после столкновения со скалой один катамаран перевернулся, шесть человек оказались в воде. Пятеро из них спаслись, шестой же доплыть до берега не смог.
Сотрудники СКР начали доследственные проверки по каждой из смертей.