В Прикамье во время сплава по реке Вижай погибли два туриста

В Горнозаводском районе погибли два туриста, которые сплавлялись на катамаранах по реке Вижай, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

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9 мая пять туристов плыли на катамаранах по Вижаю. На перекате между поселками Сараны и Пашия один из катамаранов перевернулся. Четверым его пассажирам удалось спастись, пятый погиб.

10 мая 12 туристов на двух катамаранах плыли по той же реке. В районе поселка Пашия после столкновения со скалой один катамаран перевернулся, шесть человек оказались в воде. Пятеро из них спаслись, шестой же доплыть до берега не смог.

Сотрудники СКР начали доследственные проверки по каждой из смертей.