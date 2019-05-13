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Арбитраж Санкт-Петербурга 18 июня рассмотрит иск о невыплате долгов по зарплате работникам "Трансаэро" к экс-главе авиакомпании

Работники обанкротившегося авиаперевозчика "Трансаэро" пытаются через суд взыскать долги по зарплате с бывшего гендиректора компании Александра Бурдина. Заявление представителя инициативной группы работников поступило в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Такие данные содержатся в картотеке дела о банкротстве авиакомпании.

Отмечается, что в заявлении, которое в конце апреля подал представитель работников Рубен Яблуков, говорится о требовании привлечь бывшего руководителя должника Александра Бурдина к субсидиарной ответственности по обязательствам "Трансаэро".

"Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 18 июня 2019 года в 14 час. 30 мин. в помещении суда", - говорится в определении арбитража.

Ответчику необходимо представить письменный мотивированный отзыв на заявление и доказательства в обоснование своей позиции.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце августа по решению суда был заочно арестован экс-гендиректор "Трансаэро" Александр Бурдин, обвиняемый в невыплате зарплат.

Авиакомпания прекратила полёты осенью 2015 года, когда Росавиация отозвала у нее сертификат эксплуатанта. Иски о банкротстве перевозчика подали Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ24 и Федеральная налоговая служба. Позднее в Минтрансе заявили, что восстановление полетов авиакомпании невозможно. По состоянию на января 2019 года более пяти тысячам работникам авиакомпании "Трансаэро" выплачена задолженность по заработной плате и иные выплаты.

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Арбитраж Санкт-Петербурга 18 июня рассмотрит иск о невыплате долгов по зарплате работникам "Трансаэро" к экс-главе авиакомпании

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Теги: Трансаэро, банкрот, суд, Санкт-Петербург



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