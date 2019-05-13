На трассе Екатеринбург - Тюмень неделю будет действовать участок с реверсивным движением. Как объехать

Свердловские дорожники предупреждают автолюбителей - на участке трассы Екатеринбург - Тюмень в Богдановиче на неделю будет введено реверсивное движение. Это связано с ремонтом возле железнодорожного переезда, сообщили в Уралуправтодоре.

"На время ремонта будет организовано реверсивное движение по одной полосе. Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 км", - отметили в пресс-службе организации.

Работы пройдут с 13 по 20 мая.