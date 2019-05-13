В Якутии обнаружили загрязнения еще трех рек

В Якутии загрязнены еще три реки. Так, на льдинах реки Чульман возле одноименного поселка обнаружено загрязнение, похожее на угольную пыль.

Взяты пробы льда для проведения лабораторного исследования, сообщили Regnum в министерстве экологии республики.

В январе 2019 года эту реку уже загрязняла компания "Якутуголь". Предприятие было привлечено к административной ответственности.

Кроме того, в конце апреля обнаружилось загрязнение реки Верхние Нерюнгри. Грязная вода могла попасть туда во время таяния снега, проводится расследование.

Экологи полагают, что загрязнена была и река Дежневка. Если этот факт подтвердится, в отношении ГОК "Денисовский" будет возбуждено административное дело.

Как сообщало Накануне.RU, в августе 2018 года прорвало дамбы на реках Ирелях, Малая Ботуобия, где работают драги "АЛРОСА" и намывают алмазы. Муть из отработанных котлованов через притоки хлынула в реку Вилюй, по берегам которой расположены 28 населенных пунктов и живут десятки тысяч человек.

Разразилась настоящая экологическая катастрофа, выяснилось, что значительная часть водоочистных сооружений не работает.

К ситуации вокруг прорыва дамб оперативно подключились местные власти, ведомства и надзорные органы, начались внеплановые проверки предприятия. Были взяты пробы, которые показали превышение загрязняющих веществ в десятки раз.