Готовы к протестным действиям. Работники ЧЭМК требуют повышения заработной платы

Работники Челябинского электрометаллургического комбината требуют повышения заработной платы и готовы к протестным действиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза.

Работники собрали около 2 тыс. подписей под обращением с требованием поднять оплату труда.

"Я готов принять участие в акциях протеста (пикетах, митингах), организованных профсоюзным комитетом с целью поддержания требований повышения зарплаты", - говорится в обращении.

Как рассказали в областном профсоюзе, с 2014 по 2017 годы фонд оплаты труда на комбинате, при относительно стабильной численности персонала, увеличился лишь на 5,8%, за этот же период инфляция в регионе составила 32%. По итогам 2018 года средняя зарплата промышленно-производственного персонала на комбинате не превысила 37 тыс. 500 рублей, медианная остановилась на 30 тыс. рублей.

"Генеральный директор пообещал, что в марте месяце предоставит график повышения заработных плат, но воз и ныне там", - рассказал председатель профсоюзной организации ЧЭМК Олег Дегтярев.

На первомайскую акции работники предприятия вышли с плакатами "Я за индексацию зарплаты на ЧЭМК", и не исключили, что в следующий раз устроят акцию протеста около комбината.

ЧЭМК - крупнейший производитель ферросплавов в России (80% рынка ферросплавов), способный полностью обеспечить потребности отечественной металлургии. Основан в 1929 году. Выбросы с комбината считаются одними из наиболее вредных среди предприятий Челябинска. Совладельцы - Юрий Антипов и Александр Аристов.