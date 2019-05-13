Воронеж гостеприимно принял Мотофестиваль H.O.G. Spring Challenge

В минувшие выходные Воронеж стал практические столицей мотоспорта России, передает корреспондент Накануне.RU. Мотофестиваль H.O.G. Spring Challenge ( Harley Owners Group ), в котором принимали участие мотоциклисты из городов России и стран ближнего зарубежья прошел с большим успехом.

Основными организаторами H.O.G. Spring Challenge -2019 стали клуб Iron Birds Chapter, объединяющий мотоциклистов из России и Белоруссии, и Harley - Davidson Россия и СНГ. Фестиваль проходил при поддержке правительства области и администрации Воронежа, а также Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Как сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Воронеж впервые принимал мотофестиваль H.O.G. Spring Challenge, до этого старт мотосезона несколько лет проходил в Минске. По словам организаторов, столица Черноземья была выбрана выездной площадкой из-за удобного расположения (близость к Москве, наличие федеральной трассы М-4 «Дон»), а также развитой инфраструктуры, которая позволяет не только принять большое количество гостей, но и обеспечить каждому комфортный и интересный отдых.

Мотофестиваль H.O.G. Spring Challenge -2019 начался задолго до официального открытия: с утра 11 мая на площади Ленина выступали спортсмены в дисциплине стант райд (трюковая езда на мотоциклах и квадроциклах) и формировалась мотоколонна из более чем 1 700 байкеров, приехавших в Воронеж из разных городов России, а также из стран ближнего зарубежья - Белоруссии, Финляндии, стран Прибалтики. Колонну возглавляли представители всех мотоклубов, прибывших на фестиваль, с флагами своих клубов.

В первых рядах на своих мотоциклах были основатели мотоклуба Iron Birds Chapter Артем Чайка (директор клуба) и Виктор Лукашенко, официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Также в фестивале приняли участие заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Воронежской области Сергей Трухачёв и прокурор Воронежской области Николай Шишкин.

"H.O.G. Spring Challenge – не просто байкерский фестиваль. Наша цель – в укреплении дружбы между людьми, между городами и странами. Порой мы не знаем даже своих соседей по лестничной клетке, а тут приезжаем знакомиться, завязываем отношения, и сегодня это очень важно", - отметил перед стартом мотопарада Артем Чайка.

Общение участников в рамках мотофестиваля Виктор Лукашенко назвал «народной дипломатией», подчеркнув, что она зачастую приносит больше плодов, чем политика.

В полдень мотопарад прошел по улицам Воронежа: с площади Ленина маршрут пролегал по проспекту Революции, затем через Северный и Вогрэсовский мосты на основную площадку проведения фестиваля – Адмиралтейскую площадь. Протяженность маршрута составила примерно 17 км, которые мотоциклисты преодолели приблизительно за 40 минут.

После официального открытия участникам и гостям мотофестиваля были представлены шоу летающих мотоциклов от спортсменов FMX и необычное выступление на воде – FlyBord. Для всех желающих была организована выставка уникальных собранных вручную мотоциклов и мотоновинок. В рамках H.O.G. Spring Challenge также состоялась театрализованная спортивная эстафета, где члены мотоклубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Минска и других городов выполняли различные задания, в том числе, необычные - например, дрались на мечах и стреляли из лука.

Кроме того, весь день на большой сцене Адмиралтейской площади выступали известные музыкальные группы, такие как «Чичерина», «7Б» и «Ногу Свело». Завершился H.O.G. Spring Challenge -2019 в 21:00 фейерверком, который запустили над гладью водохранилища.