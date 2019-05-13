Аномальная жара на Урале продержится до вторника. Предупреждение синоптиков

Уральский гидрометцентр предупредил, что аномальная жара продержится в регионах Большого Урала 13 и 14 мая. Предупреждение размещено на сайте учреждения.

"13-14 мая на территории Свердловской области и Екатеринбурга, Пермского края и Перми, 13 мая в большинстве районов Челябинской и Курганской областей, 14 мая в южной половине Челябинской области сохранится аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более", - говорится в тексте сообщения.

Из-за жары сегодня на большей части территории Челябинской области, местами на юго-востоке Свердловской сохранится высокая пожарная опасность, а для большинства районов Зауралья предупреждение о пожарах распространяется до 17 числа, по Пермскому краю - до завтра.

Добавим, что со среды в Свердловской области жара пойдет на спад и начнутся кратковременные дожди.