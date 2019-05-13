Несколько отделений Сбербанка в Екатеринбурге проверяют саперы

Несколько отделений Сбербанка в Екатеринбурге проверяют на наличие взрывных устройств.

Как стало известно, поступил сигнал о минировании офисов Сбербанка на улицах Куйбышева и 8 Марта в уральской столице. Сейчас силовики проверяют данную информацию.

Официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых пообещал Накануне.RU дать комментарий по итогам проверочных мероприятий.

Напомним, на минувшей неделе в Екатеринбурге прошла массовая эвакуация людей из торговых центров. Волна "минирования" задела более 20 зданий.