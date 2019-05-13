В одном из бассейнов Сургута утонул водолаз

В Сургуте погиб водолаз – утонул во время очистки бассейна, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

По версии следствия, 12 мая он проводил очистку бассейна. Во время слива и замены воды водолаза затянуло под воду, сам он выбраться не смог. Когда в баллоне закончился кислород, пострадавший потерял сознание.

Вскоре его нашли другие работники бассейна и вытащили из воды. В тяжёлом состоянии его госпитализировали, однако спасти не смогли. Сотрудники СКР начали процессуальную проверку.