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Политика В бывшем СССР Украина

Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко

Генпрокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном давлении уходящего президента страны Петра Порошенко на судей по делу "Приватбанка". Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.
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Как сообщало Накануне.RU, 23 апреля судебная коллегия этого суда обратилась в Высший совет правосудия, Госбюро расследований и Генпрокуратуру, требуя возбудить против Порошенко уголовное дело за давление на судей при принятии важных решений. Причиной стало то, что, когда суд признал национализацию "Приватбанка" в 2016 году незаконной, Порошенко призвал Генпрокуратуру и СБУ привлечь к уголовной ответственности самих судей, принявших "неправильное" решение.

Судьи усмотрели в этом "попытку узурпации судебной ветви власти, установления над нею тотального контроля с целью подчинения своей воле".

Прокуратура начала расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 376 УК Украины (вмешательство в деятельность судебных органов).

Отметим, что решение суда по "Приватбанку" было принято накануне второго тура президентских выборов. Его бывший хозяин олигарх Игорь Коломойский считает, что Порошенко просто забрал у него "Приватбанк".

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Генпрокуратура Украины начала расследование против Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко, прокуратура, расследование



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